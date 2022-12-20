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الشيخ يحذر من أيام صعبة قادمة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يحذر من أيام صعبة قادمة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة



شينخوا/سما/

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، من أيام صعبة قادمة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية.


وقال الشيخ لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إن الشعب الفلسطيني أمامه "تحديات وأيام صعبة قادمة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية المقبلة وسياساتها".


وأضاف: "إن سياسات الحكومة الإسرائيلية المعلنة تتمثل "بالاستيطان واجتياح المدن والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وعمليات القتل وهدم المنازل ومصادرة الأراضي واقتحام المسجد الأقصى".


وأكد الشيخ وهو أيضا عضو لجنة مركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن خيار الشعب الفلسطيني "الثبات والصمود والتحدي لهذه السياسات وستسقط، كما سقطت السياسات السابقة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".


ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء المكلف نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب اليمينية اليوم، قبل يوم واحد من انتهاء تكليفه، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.


وفاز نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الأول من نوفمبر بأغلبية 64 مقعدا في البرلمان (الكنيست) المكون من 120 مقعدا.


ويعود نتنياهو أطول رئيس وزراء حكما في تاريخ إسرائيل إلى السلطة في إسرائيل بعد عام ونصف من الإطاحة به من قبل ائتلاف يسار وسط الذي شكل حكومة قصيرة بقيادة يائير لابيد ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. 

#حسين الشيخ

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