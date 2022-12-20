"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

القدس المحتلة/سما/

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون على اسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي. ويقضي القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.

وصوّت 63 عضوا في الكنيست من أصل 120 لصالح القانون، فيما عارضه 53 عضو كنيست. ويأتي ذلك غداة المصادقة على القانون من قبل لجنة برلمانية خاصة شكلت في الكنيست، لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح بن غفير صلاحيات واسعة ويحويل المفتش العام للشرطة إلى تابع للوزير.

ووزارة "الأمن القومي" هي ما كان تُعرف بوزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة إلى صلاحية على قوات "حرس الحدود" الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.

وتم الاتفاق على تشكيل تغيير تسمية الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل كذلك مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، وبن عفيرز. سيكون للحزب أيضا وزارة "تطوير النقب والجليل" التي سيتولاها وحقيبة "التراث اليهودي".