جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني

القدس المحتلة/سما/

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى الأراضي المحتلة من داخل لبنان، متهما "حزب الله" اللبناني بإطلاقها.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة 'درون' تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".



وأضاف "تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة حزب الله . سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدّر مركز "ألما" للبحوث والتعليم بتقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)"، مشيرا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".



وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.

