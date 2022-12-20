  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله اللبناني



القدس المحتلة/سما/

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى الأراضي المحتلة من داخل لبنان، متهما "حزب الله" اللبناني بإطلاقها.


وقال الناطق باسم جيش الاحتلال "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة 'درون' تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".


وأضاف "تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة حزب الله . سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدّر مركز "ألما" للبحوث والتعليم بتقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)"، مشيرا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".


وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.
 

#الاحتلال #حزب الله اللبناني

الأكثر قراءة اليوم

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

صواريخ أفانغارد الروسية.. سلاح بوتين الذي لا يقهر

بخطوة غير معهودة: نتنياهو يأمر بإخضاع مقربين منه لجهاز فحص الكذب

استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

موقع أمريكي: ليست مزحة.. البنتاغون يريد تسمية سفينة حربية "يو إس إس الفلوجة"

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الاحتلال ينقل جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى معهد "أبو كبير"

f0_FEjtzirTZyvso

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

موقع عبري: طفرة في البناء غير القانوني للبؤر الاستيطانية قبل تسلم حكومة نتنياهو السلطة

"عرين الأسود" تتبنى 3 عمليات إطلاق نار بمحيط نابلس

photo_2022-12-20_14-13-40

الدعليس يعلن إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى المدارس بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم