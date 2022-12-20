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الجبهة الشعبية: جريمة الإهمال الطبي أصبحت سيفا مُسلطا على رقاب مئات الأسرى المرضى

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية: جريمة الإهمال الطبي أصبحت سيفا مُسلطا على رقاب مئات الأسرى المرضى



غزة / سما /

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم الأمين العام للجبهة ومنظمة فرع السجون الأسير المناضل القائد ناصر أبو حميد.

وقالت في بيان: "لقد خاض الأسير الشهيد معركته الأخيرة من أجل الحياة بكل بسالة وإصرار، معاهدا وطنه وشعبه وأصدقاءه ورفاق دربه، أن يجسد في هذه المعركة ما جسده في حياته من مسيرة نضالية حافلة، مقدما روحه فداء لفلسطين كما قدم على مدار سنوات طويلة زهرة عمره في سجون الاحتلال.

وحمّلت الجبهة الاحتلال الإسرائيلي وما تُسمى إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المناضل أبو حميد"، مؤكدة أن "جريمة الإهمال الطبي التي تمارسها دولة الاحتلال أصبحت سيفا مُسلطا على رقاب مئات الأسرى المرضى، وهناك حالات مرضية شديدة الخطورة يمارس الاحتلال بحقها سياسة الاعدام البطيء".

#الجبهة الشعبية #الأسرى #ناصر أبو حميد

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