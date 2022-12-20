  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: رسالة خطية من الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للقائد مروان البرغوثي وهذا ما جاء فيها ..

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: رسالة خطية من الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للقائد مروان البرغوثي وهذا ما جاء فيها ..



رام الله / سما /

انتشرت اليوم الثلاثاء رسالة مكتوبة بعثها الأسير الشهيد ناصر أبو حميد (50 عامًا)، إلى الأسير مروان البرغوثي، وذلك في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال الشهيد الأسير أبو حميد في رسالته: "أوجّه عظيم احترامي وتقديري وأرجو أن تصلك رسالتي وأنت بأحسن حال، ليس لدي متسع من الوقت ولا كثير من الطاقة لأعبر عن تقديري لك".

وتابع الشهيد أبو حميد في رسالته الأخيرة: "أنا الآن في أيامي الأخيرة وأسجل آخر حبي وقبلاتي على جبين الوطن العظيم وشعبه الباسل، ولأنك عندي من خير ما أنجبت هذه الأرض من رجال، فقد اخترت أن أخصّك بهذه الرسالة، التي أريد من خلالها بآمالي وآمال الشهداء أن تبقى الحارس عليهما كما عهدك دائمًا".

وختم رسالته قائلاً: "لقد أحببتك دومًا ورأيت فيك ولا زلت القائد القادر على حفظ الأمانة وصون الدرب والحفاظ على الثورة وهذا الشعب، وكان الله بعونك أيها القائد المغوار".

8o091

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

مكاسب هائلة لقطر من تنظيم كأس العالم 2022

أول تقرير استخباراتي إسرائيلي : "العالم على حافة الهاوية "

صواريخ أفانغارد الروسية.. سلاح بوتين الذي لا يقهر

إعلام إسرائيلي يعلق على اكتشاف مصر حقلا ضخما للغاز في البحر المتوسط

الأخبار الرئيسية

ناصر

كشف تفاصيل جديدة حول استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

ناصر

موقع عبري ينشر تفاصيل لأول مرة عن التاريخ المقاوم للأسير الشهيد ناصر أبو حميد

image_processing20221220-291924-o2917e

أصله من مخيم النصيرات .. من هو ناصر أبو حميد ؟

image_processing20221220-291924-jqzdn7

أول تعليق من عائلة الشهيد ناصر ابو حميد على استشهاد نجلها

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم