النضال الشعبي: حكومة الاحتلال الفاشية تتحمل مسؤولية استشهاد أبو حميد

رام الله / سما /

نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إلى جماهير شعبنا الفلسطينيّ والحركة الأسيرة والأمة العربيّة واحرار العالم الشهيد الاسير البطل ناصر أبو حميد (50 عامًا) الذي استشهد فجرا، بسبب الاهمال الطبي المتعمد.

وحملت الجبهة، حكومة الاحتلال الفاشية وأجهزتها العسكرية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد ابو حميد، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأكدت الجبهة أن الإهمال الطبي بات السياسة القائمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى ضمن أساليب التعذيب غير القانونية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأوضحت أن الصمت الدولي الـمريب يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية، لطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية وزيارة مختلف السجون للاطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

وناشدت الجبهة المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان التدخل لوقف ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال وإنقاذ الأسرى الذين ما زالوا حتى اللحظة يعانون من القمع والتعذيب والعزل الانفرادي في سجون الاحتلال.