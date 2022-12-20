الهباش: استشهاد أبو حميد في سجون الاحتلال جريمة حرب وإرهاب دولة

رام الله / سما /

قال قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن دولة الاحتلال قررت اغتيال الشهيد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا)، عن سبق إصرار وتعمد، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد.

ووصف الهباش في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، هذه الجريمة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان وإرهاب دولة منظم تمارسه حكومة الاحتلال بحق أسرانا ومناضلينا القابعين خلف القضبان، عقابا لهم لأنهم فقط يطلبون الحرية ويسعون لها ويدفعون ثمنا لها من دمائهم وأرواحهم وزهرات شبابهم، مطالبا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وحمايته من جرائم الاحتلال التي تنال من أرواح شبابنا ومناضلينا ومقدساتنا وأرضنا.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكافة الأحرار في العالم إلى رفع الصوت عاليا والخروج من عباءة النفاق والصمت المخزي الذي يمارسه الغرب تجاه قضيتنا وعذابات شبابنا ونسائنا القابعين في معتقلات الاحتلال الظالم، خاصة النساء وكبار السن والأسرى والأسيرات المرضى الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية وهم محرومون من أبسط حقوقهم وهي العلاج.

وطالب بلجنة تحقيق دولية ضد سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق أسرانا وفرض العقوبات الرادعة عليها لمخالفتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد الحق في الحياة وعلى حق شعبنا في نضاله المشروع، من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلال.