غزة: تظاهرة حاشدة أمام الصليب الاحمر وفاء لروح الشهيد ابو حميد

غزة/ سما /

تظاهر المئات من الفلسطينيين امام مقر الصليب الاحمر وفاء لروح الشهيد الاسير ناصر ابو حميد.

ورفع المشاركون صور الشهيد ووالدته، داعين لتسليم جثمانه ليتم تشييعه بما يليق بقائد وطني.

ونعى خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي باسم القوى الوطنية والاسلامية الشهيد ناصر ابو حميد قائد كتائب شهداء الاقصى.

وقال ان الاحتلال يتحمل المسؤولية عن اغتيال الشهيد ابو حميد معلنا الحداد العام في قطاع غزة.

ووجه التحية لوالدة الشهيد التي تحولت الى ايقونة المرأة الفلسطينة الصابرة والمناضلة.

وقال :"لتكن دماء الشهيد وقودا لثورة وانتفاضة ضد حكومة المتطرفين".

ودعا منظمات حقوق الانسان الى التحرك قانوني وسياسي لانقاذ الاسرى المرضي من سياسة الاحتلال العنصرية.