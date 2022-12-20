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هاني شاكر يروج لعمل فنى جديد بـ"لوك" مختلف - شاهد

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاني شاكر يروج لعمل فنى جديد بـ"لوك" مختلف - شاهد



وكالات / سما /

روج النجم هاني شاكر لعمل فنى جديد من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بـ"نيو لوك" جديد ، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربي، والعمل الفني عبارة عن أغنية يتم طرحها تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد.

يحيى النجم هاني شاكر، حفلتين في ليلة رأس السنة في لبنان الأولى يوم 30 ديسمبر والثانية يوم 31 ديسمبر الشهر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

أعلن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عددية، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

وكان هاني شاكر قد قدم استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية منذ فترة قريبة، واعتذر عن تلك المهمة بعدما قضى مت يقرب من عامين، وبسبب الخلافات قدم اعتذاره، وأقيمت الانتخابات وفاز بها النقيب مصطفى كامل.

 

 

 

 

 

#هاني شاكر

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