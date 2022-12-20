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بريطانية تحذر من علامات غريبة على المنازل والسيارات.. تفاصيل

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانية تحذر من علامات غريبة على المنازل والسيارات.. تفاصيل



وكالات / سما /

أصدرت إحدى الأمهات، تحذيرًا عبر السوشيال ميديا، بعد أن عثرت مرارًا وتكرارًا على علامات متقاطعة غريبة على نوافذ سيارتها.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ديلي ميل"، لاحظت لورا مورغان من والاسي، ميرسيسايد ببريطانيا، لأول مرة العلامات على سيارتها منذ حوالي شهرين، لكنها اعتقدت أنها رسمها أطفالها.

شاركت الأم، صور صليبين تم رسمهما على نافذة سيارتها التي كانت متوقفة خارج منزلها، حيث أثارت العلامات مخاوف من شيء شرير، حيث يعتقد البعض أنها تستخدم من قبل اللصوص للتواصل مع بعضهم البعض.

وقالت السيدة مورغان: "لقد استغرق الأمر ما يقرب من شهرين حتى أدركت ما كان يحدث، اعتقدت أنها كانت من أطفال في البداية، لكن الأمر كان يحدث بين الساعة 10 مساءً و 6 صباحًا."

وتبين بعد ذلك، أن بعض المجرمين يستخدمون علامات سرية للإشارة إلى أشياء تتعلق بالممتلكات، تعني علامة X أن الهدف "هدف جيد"، بينما تعني الدائرة التي بها علامة X أنه لا يوجد شيء يستحق السرقة.

وذكرت صحيفة The Mirror أن رمز المثلث يُستخدم للإشارة إلى أن المرأة تعيش بمفردها في العقار ، بينما تُستخدم الخطوط الرأسية لإظهار الأشياء الثمينة بالداخل.

فيما قال مركز الحماية - الذي يشارك نصائح ومعلومات حماية المنزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة: أصبح لدينا معرفة واسعة إلى حد ما بالسطو.

#بريطانيا #غرائب

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