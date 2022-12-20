هنية : استشهاد أبو حميد جريمة لن تمر دون عقاب

غزة/ سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن استشهاد الأسير البطل ناصر أبو حميد في السجن الإسرائيلي بعد فترة طويلة من المعاناة مع مرض السرطان، هو جريمة جديدة ضد شعبنا والإنسانية جمعاء ولن تمر دون عقاب.

وحيّا هنية في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء والدة الشهيد وإخوانه الأسرى الأبطال، مشددًا على أن المقاومة لن تتوانى من السير في كل الدروب من أجل تحرير كل الأسرى الأبطال، وتحرير كل شبر من فلسطين.

واستشهد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (51 عامًا)، فجر اليوم الثلاثاء، في مستشفى "أساف هروفيه" في الداخل المحتل، بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء" داخل سجون الاحتلال.