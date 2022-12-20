  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف تفاصيل جديدة حول استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشف تفاصيل جديدة حول استشهاد الأسير ناصر أبو حميد



رام الله / سما /

كشفت جمعية واعد للأسرى، صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل قضية استشهاد الأسير ناصر أبو حميد جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وقالت الجمعية  إنه تم نقل الأسير الشهيد ناصر أبو حميد ظهر أمس الإثنين من عيادة سجن الرملة إلى مشفى أساف هروفيه عبر حراسة إضافية ومشددة من قبل قوات الجيش والشرطة.

وتابعت أن أبو حميد ارتقى شهيدا بعد أقل من 3 ساعات والاحتلال تكتم على الخبر، قبل السماح لعائلته بزيارته التي وصلت بعد العشاء بحوالي ساعة ونصف.

وبينت أن العائلة ووالدته قاموا بتوديعه في وقت كان قد فارق الحياة دون علمهم، وفي وقت ادعى فيه أطباء المشفى وقوات الأمن المحيطة بالمكان بأنه في غيبوبة.

وأكدت واعد أن الاحتلال حاول ختم المشهد بلمسة إنسانية من خلال سماحه لعائلته بزيارته بينما كان يحشد قواته ويضعها في حالة التأهب وبعد أن استقدمها لداخل السجون أعلن عن استشهاد ناصر فجر هذا اليوم.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فجر اليوم، استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري جنوب غرب رام الله، جراء سياسة الاهمال الطبي المُتعمدة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى.

وفي وقت سابق أفاد نادي الأسير، بدخول أبو حميد بغيبوبة، بعد تدهور وضعه الصحي، حيث تم نقله إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي”.

وقال نادي الأسير حينها: “إنّ الاحتلال يُصر على الاستمرار بجريمته بحقّ الأسير أبو حميد، عبر استمرار اعتقاله، واحتجازه في سجن الرملة، رغم المحاولات التي جرت على مدار الفترة الماضية على الصعيد القانونيّ، وفشلت في محاولة الإفراج عنه، بعد أن رفضت محاكم الاحتلال طلب الإفراج المبكر عنه، ليكون بين أحضان عائلته”.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

مكاسب هائلة لقطر من تنظيم كأس العالم 2022

أول تقرير استخباراتي إسرائيلي : "العالم على حافة الهاوية "

إعلام إسرائيلي يعلق على اكتشاف مصر حقلا ضخما للغاز في البحر المتوسط

صواريخ أفانغارد الروسية.. سلاح بوتين الذي لا يقهر

الأخبار الرئيسية

ناصر

موقع عبري ينشر تفاصيل لأول مرة عن التاريخ المقاوم للأسير الشهيد ناصر أبو حميد

image_processing20221220-291924-o2917e

أصله من مخيم النصيرات .. من هو ناصر أبو حميد ؟

استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد

image_processing20221220-291924-jqzdn7

أول تعليق من عائلة الشهيد ناصر ابو حميد على استشهاد نجلها

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم