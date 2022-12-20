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كيفية الحصول على علامة التوثيق الزرقاء فى تيك توك

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية الحصول على علامة التوثيق الزرقاء فى تيك توك



وكالات / سما /

يُعتبر توثيق الحساب من أصعب المهام التي يمكن القيام بها على تيك توك، حيث تتطلّب الكثير من الحماس والاهتمام لإنشاء محتوى مميّز وفريد من نوعه من أجل ترسيخ اسمك في مجتمع تيك توك وكسب عدد كبير من المستخدمين والمشاهدين، وفيما يلي بعض الخطوات والنصائح المهمّة التي يمكن أن تساعدك في توثيق حسابك:-

شروط توثيق حسابك علي تيك توك ؟

الحساب نشط: يجب أن يكون حسابك قد سجل الدخول خلال الأشهر الستة الماضية.

الحساب غير مزيف: يمثل حسابك شخصًا حقيقيًا أو شركة أو كيانًا، ويتم منح توثيق واحد فقط لكل شركة أو شخص باستثناء حسابات اللغات الخاصة.

إذا كنت تمثل شركة أو مؤسسة أو كيانًا، فيجب أن يمثل مجال بريدك الإلكتروني نشاطك التجاري أثناء عملية الموافقة على التوثيق .

الحساب مكتمل: يجب أن يكون حسابك عامًا حاليًا، وأن يحتوي على ملف شخصي مكتمل مع السيرة الذاتية والاسم وصورة الملف الشخصي وفيديو واحد على الأقل.

أمن الحساب: يجب أن يتمتع حسابك بمصادقة متعددة العوامل مع بريد إلكتروني تم التحقق منه، ويضمن ذلك بقاء المالك الأصلي ليكون هو المالك الأصلي وحمايته من الجهات المشبوهة.

كيفية طلب توثيق حسابك على TikTok

1- في تطبيق TikTok، اضغط على الملف الشخصي في الأسفل.

2- اضغط على الزر القائمة في الأعلى. 

3-  اضغط على الإعدادات والخصوصية.

4-  اضغط على إدارة الحساب، ثم اضغط على التوثيق.

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