مصرع مواطن بحادث دعس في طوباس

رام الله / سما /

لقي مواطن يبلغ من العمر (64 عامًا)، من مخيم شعفاط ومقيم في بلدة طمون في محافظة طوباس مصرعه جراء حادث دعس وقع على مدخل بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس.



وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، إن المواطن تعرض لحادث دعس من قبل مركبة أثناء عبوره الطريق حيث نقل على اثرها إلى مستشفى التركي في طوباس، و أعلن الأطباء عن وفاته.



وأكد العقيد ارزيقات توقيف السائق المتسبب بالحادث حيث باشر خبراء الحوادث بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم اعلام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.