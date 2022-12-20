بيريز يستثني مبابي من قاعدة ريال مدريد الغير قابلة للكسر!

استثنى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، أيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي، من قاعدة الريال الغير قابلة للكسر في سوق اللاعبين، من أجل وصول اللاعب لسانتياجو بيرنابيو، والتي تتلخص في عبارة” قطار ريال مدريد لا يمر إلا مرة واحدة في العمر”.

ريال مدريد كان قد أغلق ملف التعاقد مع مبابي للأبد، بعدما ارتبط عدة أشهر بالتعاقد معه في أكثر من فترة انتقالية، لكن اللاعب نقض اتفاقه الشفهي مع إدارة الميرينجي وجدد عقده مع الفريق الباريسي في الصيف الماضي.

وذكرت شبكة ريليفو الإسبانية أن باب ريال مدريد عاد ليُفتح من جديد في وجه مبابي من أجل انتقاله للعب في فريق أحلامه، الريال، ويرغب فلورنتينو بيريز في انتدابه ليكون الجالاكتيكوس الجديد في مدريد في يوم من الأيام.

وأوضحت الشبكة أن باب ريال مدريد مازال مفتوحاً أمام مبابي، وسيظل كذلك، ما دام بيريز مستمر في التواجد في كرسي رئاسة النادي الأبيض.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية بعدم شعور اللاعب بالسعادة داخل النادي الباريسي لعدم تحقيق طلباته التي وضعها على طاولة الإدارة قبل توقيع العقد، ويرغب في الذهاب للعب في فريق آخر يقدر من خلاله على الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا ونيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.