خدمات جباليا ينظم احتفالا لتكريم أبطال النادي لعام 2022.

جباليا / سما /

بحضور مجلس إدارة النادي حفل تكريم لأبطال النادي لجميع الفرق الرياضية (كرة القدم - كرة السلة -الكرة الطائرة -المصارعة -الملاكمة)، وبلغ عدد المُكرمين 100 لاعب.

افتتح الحفل عضو مجلس الإدارة الكابتن/ أبو عبيدة المقوسي بكلمة ترحيبية بالحضور.

ومن جانبه أكد الدكتور/ يحيى خضر رئيس النادي، على صلة الترابط بين مجلس إدارة النادي واللاعبين وسيتم العمل على توفير كل الاحتياجات سواء المادية والمعنوية وشكر خضر اللاعبين والمدربين في جميع الفرق الرياضية على ما قدموه من إنجازات وتحقيق المراكز الأولى في بطولتي المصارعة والملاكمة.​

وطرح الأستاذ زياد عبيد المخطط الأولي لإعادة بناء النادي من جديد والارتقاء بنادي حضاري وحديث يتناسب مع مجتمعنا وأن يكون حاضن لمخيم جباليا وضواحيه.

ومن جانب عرضت وحدة العلاقات العامة والإعلام في النادي فيديوهات توضح إنجازات النادي خلال سنة 2022م

وفي الختام تكريم الفرق وتقديم الضيافة والعشاء لجميع المشاركين.











