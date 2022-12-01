  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات جباليا ينظم احتفالا لتكريم أبطال النادي لعام 2022.

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات جباليا ينظم احتفالا لتكريم أبطال النادي لعام 2022.



جباليا / سما /

بحضور مجلس إدارة النادي حفل تكريم لأبطال النادي لجميع الفرق الرياضية (كرة القدم - كرة السلة -الكرة الطائرة -المصارعة -الملاكمة)، وبلغ عدد المُكرمين 100 لاعب.

 

افتتح الحفل عضو مجلس الإدارة الكابتن/ أبو عبيدة المقوسي بكلمة ترحيبية بالحضور.

ومن جانبه أكد الدكتور/ يحيى خضر رئيس النادي، على صلة الترابط بين مجلس إدارة النادي واللاعبين وسيتم العمل على توفير كل الاحتياجات سواء المادية والمعنوية وشكر خضر اللاعبين والمدربين في جميع الفرق الرياضية على ما قدموه من إنجازات وتحقيق المراكز الأولى في بطولتي المصارعة والملاكمة.​

وطرح الأستاذ زياد عبيد المخطط الأولي لإعادة بناء النادي من جديد والارتقاء بنادي حضاري وحديث يتناسب مع مجتمعنا وأن يكون حاضن لمخيم جباليا وضواحيه.

ومن جانب عرضت وحدة العلاقات العامة والإعلام في النادي فيديوهات توضح إنجازات النادي خلال سنة 2022م

 وفي الختام تكريم الفرق وتقديم الضيافة والعشاء لجميع المشاركين.

 

319980228_1577448116059716_6477855073246132760_n.jpg
320373287_560088755564719_5689201004750638620_n.jpg
319654037_540176964446792_2496685475618905881_n.jpg
319735412_1223783951544603_5902377524770093989_n.jpg
319390001_846687156659937_6671138644163598251_n.jpg
 

 

 
#خدمات جباليا

الأكثر قراءة اليوم

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

صواريخ أفانغارد الروسية.. سلاح بوتين الذي لا يقهر

بخطوة غير معهودة: نتنياهو يأمر بإخضاع مقربين منه لجهاز فحص الكذب

استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

موقع أمريكي: ليست مزحة.. البنتاغون يريد تسمية سفينة حربية "يو إس إس الفلوجة"

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان

الاحتلال ينقل جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى معهد "أبو كبير"

f0_FEjtzirTZyvso

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

موقع عبري: طفرة في البناء غير القانوني للبؤر الاستيطانية قبل تسلم حكومة نتنياهو السلطة

"عرين الأسود" تتبنى 3 عمليات إطلاق نار بمحيط نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم