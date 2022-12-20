كانتي يرغب في ارتداء قميص برشلونة ويطرح شرطه

يرغب النجم الفرنسي نجولو كانتي في إنهاء مسيرته مع نادي تشيلسي، وخوض تجربة اللعب مع برشلونة.

وكان كانتي قد غاب عن منتخب فرنسا في مشوار الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم في مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن صحيفة سبورت فإن كانتي الذي ينتهي تعاقده مع تشيلسي في يونيو يرغب في تسريع عملية انتقاله لبرشلونة.

وأشار التقرير إلى أن كانتي يبدو قد اتخذ قراره بالفعل في الرحيل عن تشيلسي، ويُريد من برشلونة أن يُوقع معهم عقداً مُسبقاً في يناير.

وتابعت الصحيفة مُشيرةً إلى أن نادي برشلونة يبحث بالفعل عن بديل للمُخضرم سيرجيو بوسكيتس، وسيكون كانتي خياراً مثالياً حيث سينتقل لبرشلونة مجاناً.

ويبلغ كانتي من العُمر 31 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وكان قد انتقل لتشيلسي في2016 قادماً من ليستر سيتي.

ولعب كانتي في صفوف البلوز 262 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 13 هدفاً، وصنع لزملائه 15 هدفاً.