فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
يديعوت احرونوت:
- ملايين في شوارع الارجنتين احتفالا بإعادة كأس العالم لبوينس ايرس
- غضب المعارضة القادمة: قانون درعي ساري المفعول فور اقراره دون نشره بالصحف حسب القانون
- قانون بن غفير وصل الى درجة الغليان: بن غفير ادخال تغييرات كما أوصى المستشار القانوني
- بن غفير لن يعين أي ضابط يوصي عليه المفتش العام
- المزارعون اليهود: نتعرض للتخدير على خلفية قومية لنطرد من الأراضي ليستولي عليها العرب
- عودة المظاهرات العنيفة الى حي "مئة شعرييم" بالقدس الغربية
هآرتس:
- إسرائيل تريد مصادرة أراضي قرية المقيبلة لصالح خط قطار من العفولة لجنين
- تخوف بالأجهزة الأمنية: منح الحصانة للجنود سيمس بهم بالأساس
- رئيس مجلس الاستيطان يوسي دغان يهاجم الناطق الرسمي باسم الجيش لان جنودا بوحدته يغردون على حسابهم الخاص ضد الحكومة القادمة
- الشرطة والشباك: علي حامد من سلواد دعس إسرائيليا على خلفية امنية انتقاما على قتل ابن عمه برصاص الجيش
- إسرائيل تتدهور للهاوية وسيتهمون الشرقيين بذلك
معاريف:
- المعركة على الشرطة بين بن غفير وضباط كبار
- 48 ساعة فقط لانتهاء فترة تكليف نتنياهو والتسريع بإقرار القوانين
- الاستخبارات الإيرانية: اكتشفنا شبكة تجسس للموساد
- يوسي دغان يهاجم الناطق باسم جيش الاحتلال: حول الوحدة لحزب يساري متطرف