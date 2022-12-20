رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

يديعوت احرونوت:

- ملايين في شوارع الارجنتين احتفالا بإعادة كأس العالم لبوينس ايرس

- غضب المعارضة القادمة: قانون درعي ساري المفعول فور اقراره دون نشره بالصحف حسب القانون

- قانون بن غفير وصل الى درجة الغليان: بن غفير ادخال تغييرات كما أوصى المستشار القانوني

- بن غفير لن يعين أي ضابط يوصي عليه المفتش العام

- المزارعون اليهود: نتعرض للتخدير على خلفية قومية لنطرد من الأراضي ليستولي عليها العرب

- عودة المظاهرات العنيفة الى حي "مئة شعرييم" بالقدس الغربية

هآرتس:

- إسرائيل تريد مصادرة أراضي قرية المقيبلة لصالح خط قطار من العفولة لجنين

- تخوف بالأجهزة الأمنية: منح الحصانة للجنود سيمس بهم بالأساس

- رئيس مجلس الاستيطان يوسي دغان يهاجم الناطق الرسمي باسم الجيش لان جنودا بوحدته يغردون على حسابهم الخاص ضد الحكومة القادمة

- الشرطة والشباك: علي حامد من سلواد دعس إسرائيليا على خلفية امنية انتقاما على قتل ابن عمه برصاص الجيش

- إسرائيل تتدهور للهاوية وسيتهمون الشرقيين بذلك

معاريف:

- المعركة على الشرطة بين بن غفير وضباط كبار

- 48 ساعة فقط لانتهاء فترة تكليف نتنياهو والتسريع بإقرار القوانين

- الاستخبارات الإيرانية: اكتشفنا شبكة تجسس للموساد

- يوسي دغان يهاجم الناطق باسم جيش الاحتلال: حول الوحدة لحزب يساري متطرف