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الشيخ: جهود اقليمية تبذل من أجل تحرير جثمان الشهيد أبو حميد

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: جهود اقليمية تبذل من أجل تحرير جثمان الشهيد أبو حميد



رام الله / سما /

 قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هناك جهود تبذل من أجل تحرير جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

وأعرب الشيخ في تصريحات صحفية من منزل عائلة أبو حميد في رام الله، عن أمله في أن يتم تسليم جثمانه، مشيرًا إلى أنه خلال الساعات المقبلة يتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي.

ولفت إلى أن هناك اتصالات جرت مع جهات عربية مؤثرة وكذلك مع الإدارة الأميركية للضغط على الاحتلال لتسليم جثمانه.

وقال الشيخ: "لا يعقل إطلاقًا شخص تعرض للإهمال الطبي، ولا زال لديه 4 أشقاء أسرى ما زالوا في سجون الاحتلال .. أقل ما يمكن بالحد الأدنى من التكريم أن يسلم جثمانه لوالدته وعائلته وأبناء شعبه لتكريمه لمثواه الأخير، وهذا بالحد الأدنى".

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