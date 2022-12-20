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فيديو: الشهيد أبو حميد خلال خوضه اشتباكات مسلحة مع الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الشهيد أبو حميد خلال خوضه اشتباكات مسلحة مع الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى



رام الله / سما /

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء مقطع فيديو للشهيد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، أثناء الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بداية انتفاضة الأقصى.

ويظهر مقطع الفيديو، الأسير أبو حميد ضمن مجموعة من المقاومين، أثناء التصدي لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد (50 عاماً)، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.

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