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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الشاب تامر نشرتي (23 عاما) من مخيم جنين، متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام.

كما عنونت الصحف مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوزير حسين الشيخ، دول العالم بالتدخل الفوري لوقف الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه المحتلة.

الحياة الجديدة:

- شهيد من مخيم جنين والاحتلال يهدم منزلين شرق أريحا

- الرئيس يهاتف والد الشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير معزيا

- الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة وعائلته تزوره في المستشفى

- الأمم المتحدة: إبعاد صالح الحموري جريمة حرب

- الشيخ يطالب دول العالم باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية لشعبنا

- اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير

- العاهل الأردني يجدد التأكيد على أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل

- مجلس الوزراء يعتمد التوجهات الأساسية لخطة التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل

- عساف: "صوت فلسطين" ينظم اليوم يوما مفتوحا لاحتفالية القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

- منظمة حقوقية اسرائيلية: إقرار "قانون بن غفير" سيؤدي لتصعيد العنف ضد الفلسطينيين

الأيام:

- ­عشرات الإصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام.. هدم منزلين في أريحا ومستوطنون يهاجمون قرية الساوية

- شهيد من مخيم جنين متأثرًا بجروحه

- مبعوث أممي: الاحتلال دفع مخططات لبناء 3100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة في العام 2022

- الأسير أبو حميد في غيبوبة ووضعه الصحي خطير وحرج جدًا

- الشيخ: مشاورات مع الدول العربية ودول العالم حول مستقبل العالقة مع الحكومة الإسرائيلية

- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويدنسون الحرم الإبراهيمي

- اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر "دوريات مراقبة" في الضفة

- مجلس الوزراء يعتمد التوجهات الأساسية لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل

- تقرير: مساع أوروبية لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج) وإسرائيل تسعى للمواجهة

- مجلس الوزراء يعتمد التوجهات الأساسية لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل

- الأمم المتحدة: طرد إسرائيل لصالح الحموري "جريمة حرب"

القدس:

- استشهاد قائد وحدة الهندسة بجروحه في "كتيبة جنين" متأثرًا بجروحه

- الرئيس يهاتف والد الشهيدين محمد ومهند امطير

- هدم منزلين بأريحا ومستوطنون يسرقون أغناما

- لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول توصي بإطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب

- عائلته بعد زيارتها له: الأسير أبو حميد في غيبوبة وأبلغنا أن الأمل ضئيل

- الأمم المتحدة: طرد اسرائيل للمحامي صالح الحموري جريمة حرب

- مستوطنون يقتحمون الأقصى في ثاني أيام "الأنوار"

#الصحف الفلسطينية

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