لليوم الثالث: مستوطنون يقتحمون الاقصى وفرض قيود على المصلين

القدس المحتلة / سما /

لليوم الثالث على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الى الأقصى فيما تسمح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات له خلال فترتي الاقتحامات "الصباحية وبعد الظهر"، احتفالا بما يسمى "عيد الأنوار/ الحانوكاة" اليهودي.

وعند صلاة الفجر، منعت القوات النسوة والرجال الذين تقل أعمارهم عن الـ50 عاما الدخول والصلاة في الأقصى، كما منعت البعض من كبار السن تتجاوز أعمارهم ال70 عاماً.

وأدى المصلون صلاة الفجر على أبواب المسجد الأقصى.

وبدأت عند الساعة السابعة والنصف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

ودعت منظمتا "شباب هارئيل" و"نساء من أجل الهيكل" إلى اعتبار اليوم "يوم الاقتحام المركزي" بمناسبة "عيد الأنوار"



ومساء أمس شارك ايتمار بن غفير وقائد شرطة الاحتلال وكبار الضباط، بإشعال شمعة "الحانوكاة الثانية" عند حائط البراق.