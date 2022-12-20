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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من عائلة الهريمي في بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة (24 عاما) وشقيقه عيسى خالد الهريمي (22 عاما)، ويوسف جمال الهريمي (25 عاما)، وأحمد نادر الهريمي (25 عاما)، وخالد عياد الهريمي (45 عاما)، وطارق محمد الهريمي (20 عاما)، وشادي محمد الهريمي (24 عاما)، ونادر محمد عياد (51 عاما)، بعد دهم منازلهم وتكسير محتوياتها في منطقة وادي معالي وسط بيت لحم.

وأضاف المصدر، أن مواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال التي اطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

#الاحتلال #بيت لحم

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