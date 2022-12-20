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رئيس الوزراء ينعى الأسير القائد ناصر أبو حميد رام الله

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء ينعى الأسير القائد ناصر أبو حميد رام الله



رام الله / سما /

نعى رئيس الوزراء محمد اشتية، الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) الذي استشهد فجر اليوم الثلاثاء، في مستشفى إسرائيلي، متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

وقال رئيس الوزراء: "أنعى باسمي وباسم الحكومة إلى شعبنا الفلسطيني بالوطن والشتات الأسير القائد ناصر أبو حميد، الذي استشهد جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

وتابع: "نعزي أم ناصر، الصابرة الثابتة، وعائلتها، كما نعزي أنفسنا وشعبنا بفقدان مناضل وابن بارٍ بفلسطين، ضحى بحريته من أجل كرامة وحرية شعبه ووطنه".

وحمّل رئيس الوزراء الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو حميد، داعيا الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى الإسراع بالتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال

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