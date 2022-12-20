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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، من بينهم 7 من أفراد عائلة الهريمي، بينهم الشقيقان حمزة وعيسى خالد الهريمي.

وحاصرت قوات الاحتلال منازل عائلة الهريمي وحاولت اعتقال المحرر عياد الهريمي، وطالبته بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، إلا أنه لم تتمكن من اعتقاله.

وفي جنين، اعتقل الشابين عدي إبراهيم من الحي الشرقي، وقيس سباعنة من قباطية.

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