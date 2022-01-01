  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير

الإثنين 19 ديسمبر 2022 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير



القدس المحتلة/سما/

قدّم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، واجب العزاء لذوي الشهيدين الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير في مخيم قلنديا، اللذين استشهدا بعد أن دعسهما مستوطن خلال توقف مركبتهما على جانب الطريق قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أمس الأول.

وقال رئيس الوزراء: "من مخيم التضحيات، مخيم قلنديا، نعزي أنفسنا وشعبنا وأسرة الشهيدين محمد ومهند اللذين ارتقيا في جريمة مروعة ارتكبها مستوطن إرهابي".

وندد رئيس الوزراء بالجريمة النكراء التي تشكل استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، ضمن مشاهد الإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف: "نحن نقول لذوي الشهداء أننا سنبقى على العهد، عهد فلسطين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحرية الأسرى والعودة، وستبقى بوصلة النضال الفلسطيني تؤشر للقدس عاصمة دولتنا".

وتمنّى رئيس الوزراء من الله العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

ــــ

#رئيس الوزراء محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

الاردن : مقتل ثلاثة ضباط وإصابة خمسة آخرين

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استـشـهـاده في أي لحظة

Screenshot_8

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم