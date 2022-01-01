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محافظ رام الله والبيرة تسلم "بيوت الأجداد" وجمعيات خيرية آلاف اللترات من المحروقات

الإثنين 19 ديسمبر 2022 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ رام الله والبيرة تسلم "بيوت الأجداد" وجمعيات خيرية آلاف اللترات من المحروقات



رام الله/سما/

سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الاثنين، بيوت الأجداد في رام الله والبيرة وعددا من الجمعيات الخيرية التي تعتني بالأشخاص ذوي الإعاقة، آلاف اللترات من المحروقات تحضيرا للشتاء، بدعم من سيادة الرئيس محمود عباس.

وقالت غنام: "باسم الرئيس نقول كل عام وشعبنا والأجداد والجدات وإدارة هذه الجمعيات بألف خير"، لافتة إلى أن تعليمات سيادته هي إعطاء هذه الفئات الأولوية دائما ومساندتها والوقوف الى جانبها وتوفير احتياجاتها.

وبينت أن رعاية هذه الفئات وتقديم يد العون لها مسؤولية جماعية، مشيرة إلى أن الدفء الحقيقي للأجداد هو في أحضان عائلاتهم وأبنائهم.

#ليلى غنام

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