رسميًا.. بنزيما يعلن اعتزاله دوليا

وكالات/سما/

أعلن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كريم بنزيما، عن اعتزاله الدولي مع فرنسا بعد عدم لحاقه ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأصيب بنزيما في الفخذ قبل بداية مونديال قطر الذي انتهى بخسارة فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين يوم أمس، الأحد، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في الأشواط الأصلية والإضافية.

وكتب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام: "لقد بذلت الجهد والأخطاء دائمًا هي ما أوصلتني لما أنا عليه اليوم، فخور بكل ذلك".

وأتم: "هنا تكتب قصتي ونهاياتنا".

وكان بنزيما لم يستطع اللحاق بمباريات فرنسا في دور المجموعات وتم استبعاده من معسكر الديوك من قبل المدرب، ديديه ديشامب، الذي فضل عدم الاعتماد على صاحب الكرة الذهبية في عام 2022.