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"واتسآب" يطرح ميزة جديدة للتخلص من الرسائل المرسلة بالخطأ

الإثنين 19 ديسمبر 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتسآب" يطرح ميزة جديدة للتخلص من الرسائل المرسلة بالخطأ



وكالات/سما/

طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" ميزة جديدة بشأن الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تسبب إحراجا لمرسلها.


وعالج "واتسآب" مشكلة يواجهها الملايين من مستخدميه يوميا، وهي أنهم يختارون بالخطأ "حذف لي" فقط، عند الرغبة في التخلص من رسالة عرضية.


وتمثل ميزة "الحذف العرضي" طبقة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق "واتسآب" على هواتف "آيفون" و"أندرويد".

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يعمل حاليا على تطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.


ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة شاشة ثابتة "سكرين شوت" لها، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".

#واتساب

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