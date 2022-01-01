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مبابي يعلق على الخسارة في مونديال قطر بكلمتين

الإثنين 19 ديسمبر 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يعلق على الخسارة في مونديال قطر بكلمتين



وكالات/سما/

علق النجم الفرنسي، كيليان مبابي، على خسارة منتخب بلاده في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (2-4) الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على ملعب لوسيل.

ونشر مبابي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يحمل "الحذاء الذهبي" على منصة التتويج بكأس العالم، مع "تغريدة" مقتضبة، قال فيها: "سنعود مجددا".

 

وتألق كليان مبابي (23 عاما) في المباراة النهائية بإحرازه أهداف منتخب فرنسا الثلاثة، إضافة إلى ركلة الترجيح الأولى، لكن كل ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ "الديوك" من الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي، زميله في باريس سان جيرمان.

وفاز مبابي بطل مونديال "روسيا 2018" بجائزة "الحذاء الذهبي" لهداف مونديال "قطر 2022" برصيد 8 أهداف، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في تاريخ كأس العالم، معادلا رقم الأسطورة بيليه، وبات على بعد هدف واحد من مواطنه الأسطورة جوست فونتين.

#مبابي #مونديال قطر #الارجنتين #فرنسا

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