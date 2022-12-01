صور: آلاف الأشخاص يراقبون طائرة بوتين في الجو والطيار يرسم رسالة خفية

وكالات/سما/

رصد موقع التتبع الخاص بالطائرات على مستوى العالم مراقبة أكثر من 15 ألف شخص لطائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وصوله إلى بيلاروس.

وظهرت على الموقع طائرة الرئيس الروسي وهي الأعلى مراقبة على مستوى العالم، ثم اختفت الطائرة بعد ذلك عن الرادارات، خلال توجهها إلى العاصمة البيلاروسية مينسيك، حيث أقلعت الطائرة من سان بطرسبورغ.

ويبدو أن المسؤولين الروس لاحظوا مراقبة الطائرة قبل الاختفاء وقاموا برسم حرف Z بمسار الطائرة في الجو، لتوجيه رسالة للمراقبين.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في زيارة عمل إلى بيلاروس حيث يلتقي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقد كان في استقبال الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي حيث من المزمع أن يكون قصر الاستقلال في العاصمة هو منصة المحادثات التي من المتوقع أن تشمل جدولا مشحونا، يبدأ في صيغة تتضمن أعضاء الحكومتين ثم يواصل الرئيسان محادثاتهما الفردية، ومن المتوقع أن يدليا بعد ذلك ببيانات، ويبدآن الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وبشكل عام، سيناقش الرئيسان بالتفصيل تنفيذ البرامج المعتمدة لتنفيذ خطة التحالف بين الدولتين، بما يتضمنه ذلك من قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي، ومشاريع التعاون المشترك مع التركيز على إحلال الواردات.