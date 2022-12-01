  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صور: آلاف الأشخاص يراقبون طائرة بوتين في الجو والطيار يرسم رسالة خفية

الإثنين 19 ديسمبر 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: آلاف الأشخاص يراقبون طائرة بوتين في الجو والطيار يرسم رسالة خفية



وكالات/سما/

رصد موقع التتبع الخاص بالطائرات على مستوى العالم مراقبة أكثر من 15 ألف شخص لطائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وصوله إلى بيلاروس.

-

 

وظهرت على الموقع طائرة الرئيس الروسي وهي الأعلى مراقبة على مستوى العالم، ثم اختفت الطائرة بعد ذلك عن الرادارات، خلال توجهها إلى العاصمة البيلاروسية مينسيك، حيث أقلعت الطائرة من سان بطرسبورغ.

ويبدو أن المسؤولين الروس لاحظوا مراقبة الطائرة قبل الاختفاء وقاموا برسم حرف Z بمسار الطائرة في الجو، لتوجيه رسالة للمراقبين.

-

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في زيارة عمل إلى بيلاروس حيث يلتقي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقد كان في استقبال الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي حيث من المزمع أن يكون قصر الاستقلال في العاصمة هو منصة المحادثات التي من المتوقع أن تشمل جدولا مشحونا، يبدأ في صيغة تتضمن أعضاء الحكومتين ثم يواصل الرئيسان محادثاتهما الفردية، ومن المتوقع أن يدليا بعد ذلك ببيانات، ويبدآن الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وبشكل عام، سيناقش الرئيسان بالتفصيل تنفيذ البرامج المعتمدة لتنفيذ خطة التحالف بين الدولتين، بما يتضمنه ذلك من قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي، ومشاريع التعاون المشترك مع التركيز على إحلال الواردات.

#روسيا #بوتين

الأكثر قراءة اليوم

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الاردن : مقتل ثلاثة ضباط وإصابة خمسة آخرين

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

أسعار صرف العملات

وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن "وثيقة سرية" للاتحاد الأوروبي لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج)

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استـشـهـاده في أي لحظة

Screenshot_8

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم