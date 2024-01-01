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رئيس الإمارات يعلن استضافة بلاده حدثا عالميا كبيرا

الإثنين 19 ديسمبر 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الإمارات يعلن استضافة بلاده حدثا عالميا كبيرا



أبوظبي/سما/

أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في عام 2024.

وقال بن زايد في تغريدة على "تويتر": "تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسرا بين أركان العالم"، مؤكدا "أننا نواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة".

وأعلن أنه "في عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية".

وفي تغريدة باللغة الإنجليزية، كتب بن زايد: "تتشرف دولة الإمارات العربية المتحدة باختيارها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في عام 2024". مضيفا: "نتطلع إلى تسهيل الحوار البناء بين دول منظمة التجارة العالمية وتعزيز التعاون الدولي من أجل مستقبل اقتصادي مستدام".

#محمد بن زايد #الامارات

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