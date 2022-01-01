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وزير الأشغال يبحث مع نظيره المصري التعاون بين الجانبين

الإثنين 19 ديسمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال يبحث مع نظيره المصري التعاون بين الجانبين



رام الله/سما/

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، التعاون بين الجانبين خاصة في مجال إصدار الكودات الخاصة بقطاع التشييد والبناء من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية.

كما تناول اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الإسكان العربي السابع الذي عقد بالقاهرة، بحث التعاون المشترك، ونقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في قطاع التشييد والبناء، كما تم عرض التجربة العمرانية المصرية، خاصة في مجال إصدار التشريعات والقوانين بشكل عام، والقوانين والقواعد المنظمة، للعلاقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، في مجال التنمية العمرانية.

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#مصر #فلسطين

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