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"الأوقاف" و"التربية" تطلقان حملة "طلابنا نحو الحرم رسالة وطن"

الإثنين 19 ديسمبر 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أطلقت وزارتا الأوقاف والشؤون الدينية والتربية والتعليم، اليوم الاثنين، من مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، حملة بعنوان: "طلابنا نحو الحرم رسالة وطن" لحماية الحرم وتكثيف تواجد المواطنين فيه.

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري إن الحملة تهدف إلى زرع الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في قلوب وعقول ابنائنا وبناتنا الطلبة، وتأتي ضمن سلسلة خطوات لمواجهة تهويد الحرم الإبراهيمي.

وبين مدير عام التربية والتعليم عاطف الجمل أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات أخرى في محافظة الخليل وغيرها من محافظات الوطن لتعريف الطلبة بالحرم الابراهيمي والبلدة القديمة في الخليل.

واستقبل طاقم من الوزارتين، بمشاركة وفد من حركة "فتح"، التلاميذ الذين زاروا الحرم، كما حضر مفتشو البلدة القديمة، لتسهيل حركة التلاميذ وحمايتهم وتنظيم سيرهم.

#الأوقاف #الحرم الابراهيمي #الخليل

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