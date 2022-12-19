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"نادي الأسير" : الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة ونقله للمشفى

الإثنين 19 ديسمبر 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نادي الأسير" : الأسير ناصر أبو حميد يدخل في غيبوبة ونقله للمشفى



رام الله / سما /

 أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الـأمعري في رام الله، قد دخل في غيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد كشفت أمس الأحد، عن خطورة وحساسية الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان  أبو حميد، وقد دخل في شبه غيبوبة، لا يستيقظ إلا لدقائق معدودة.

 بالاضافة الى أن  ناصر يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده ، حيث أصبح ملازم دائم لسريره غير قادر نهائياً على مغادرته، كما يعاني من ضيق شديد بالتنفس وهو موصول طوال الوقت بأنبوبة الاكسجين، وقدرته على الكلام أصبحت ضعيفة جدا وبالكاد ينطق ببعض الكلمات غير الواضحة خلال يومه، وأصبحت ذاكرته ضعيفة جدا ولا يستطيع التعرف على محيطه.

واعتقل الاحتلال أبو حميد برفقة أشقائه الثلاثة عام 2002، وهم؛ نصر وشريف ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل في عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد، وهو عبد المنعم أبو حميد، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كانت آخرها في عام 2019.

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