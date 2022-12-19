بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدٍ الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

وأشارت الهيئة، إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى والثانية حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (41/2022)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (49/2022).

وأكدت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت الهيئة، إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (41/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (49/2022): اضغط هنا

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