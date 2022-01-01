  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

غوغل تقدم ميزة مهمة لجيميل على الويب

الإثنين 19 ديسمبر 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تقدم ميزة مهمة لجيميل على الويب



وكالات / سما /

أعلنت شركة غوغل إضافة ميزة التشفير من طرف إلى طرف إلى نسخة الويب من خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل Gmail، وذلك على نحو يتيح لعملاء خدمة الأعمال Google Workspace إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها مشفرةً داخل نطاقهم وخارجه.

يُشار إلى أن التشفير من جانب العميل، أو كما تسميه غوغل E2EE، متاح بالفعل لمستخدمي خدمة التخزين السحابي، غوغل درايف Google Drive، والتطبيقات المكتبية: Docs، و Sheets، و Slides، وخدمة الاجتماعات Google Meet، وخدمة التقويم Calendar بصورة تجريبية.

وسيضمن تشفير جيميل من جانب العميل، فور تفعيله، أن أي بيانات حساسة تُسلَّم كجزء من نص البريد الإلكتروني ومرفقاته لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم غوغل.

وأوضحت غوغل على موقع الدعم الخاص بها أنه: "باستخدام التشفير من جانب العميل في Google Workspace، يُتعامل مع تشفير المحتوى في متصفح العميل قبل نقل أي بيانات أو تخزينها في خدمة التخزين السحابي درايف".

وأضافت الشركة: "بهذه الطريقة، لا يمكن لخوادم غوغل الوصول إلى مفاتيح التشفير وفك تشفير بياناتك. وبعد إعداد التشفير من جانب العميل، يمكنك اختيار المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء محتوى مشفر من جانب العميل ومشاركته داخليًا أو خارجيًا".

#الويب #غوغل #جيميل #البريد الالكتروني

الأكثر قراءة اليوم

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الاردن : مقتل ثلاثة ضباط وإصابة خمسة آخرين

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استـشـهـاده في أي لحظة

Screenshot_8

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

صحيفة عبرية تحذر من أن يستخدم نتنياهو هذا الأمر كغطاء لستر القوى الفاشية في حكومته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم