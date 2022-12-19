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غزة : وفدٌ من حماس يلتقي وينسلاند ويحذر من خروج الامور عن السيطرة

الإثنين 19 ديسمبر 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : وفدٌ من حماس يلتقي وينسلاند ويحذر من خروج الامور عن السيطرة



غزة/ سما /

 التقى وفدٌ من قيادة حركة  حماس في قطاع غزة برئاسة نائب رئيس الحركة خليل الحية، المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وتباحث وفد حماس في موضوعات متعددة، في مقدمتها التداعيات الخطرة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى في ظل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة ومخططاتها العنصرية الفاشية.

وأكدت حماس، للمبعوث الأممي حق شعبنا وفصائله في مقاومة الاحتلال، وأن السياسات والإجراءات الاستفزازية في القدس والأقصى ستدفع باتجاه عدم السيطرة على الأوضاع.

وقالت، إنّ غزة وشعبها جزء من الوطن الفلسطيني الكبير، ترقب بغضب شديد ما يحدث في كل مساحات الوطن في القدس والضفة المحتلة والأراضي المحتلة عام 48، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في مساندة شعبنا في كل مكان، رغم الحصار والعدوان المستمر على القطاع.

وطالبت قيادة حماس، المجتمع الدولي، من خلال المبعوث الأممي الخاص، بالكفّ عن سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان على شعبنا ومقدساته.

من جانبه، أشار  وينسلاند إلى قلق المجتمع الدولي بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وما أفرزته من قوى متطرفة، وتداعيات ذلك على الصراع وفرص حله سياسيًا.

ودار على هامش اللقاء حديث حول التداعيات الخطرة لاستمرار الحصار على قطاع غزة وخاصة في القطاعات الإنسانية، وإمكانية تدخل المجتمع الدولي لرفع الحصار ومعالجة تداعياته الكارثية.

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