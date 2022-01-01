كيفية إخفاء تواجدك "عبر الإنترنت" أثناء استخدام التطبيق

وكالات / سما /

تستمر منصة المراسلة الفورية المملوكة للوسائط واتساب، في تحديث التطبيق بميزات جديدة، حيث طرحت الشركة مؤخرًا العديد من الميزات لتعزيز خصوصية المستخدم عبر الإنترنت أثناء استخدام التطبيق.

يمكن لمستخدمي WhatsApp استخدام هذه الميزات بشكل جماعي لجعل وجودهم عبر الإنترنت أكثر أمانًا.

باستخدام ميزات واتساب هذه معًا يمكنك أن تصبح غير مرئي تمامًا للمستخدمين الآخرين.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في استخدام ميزات الخصوصية في واتساب لجعل وجودك على الإنترنت غير مرئي تمامًا أثناء استخدام التطبيق.

إخفاء التواجد "عبر الإنترنت" على واتساب

إخفاء معلومات حساب WhatsApp

عند استخدام WhatsApp يعرض حسابك صورة ملفك الشخصي وحالة آخر ظهور وحالة الاتصال بالإنترنت.

يتيح لك تطبيق المراسلة الفورية الآن إخفاء حالة "متصل" بالإضافة إلى إخفاء صورة ملفك الشخصي، وحالتك وآخر مرة شوهدت فيها.

يمكنك السماح لجهات اتصال WhatsApp المحددة برؤية معلومات حساب WhatsApp الخاص بك أو يمكنك إخفاؤها عن الجميع.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك

فتح تطبيق WhatsApp على هاتفك.

انتقل إلى الإعدادات من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا.

حدد علامة التبويب الخصوصية.

إخفاء من الجميع أو تحديد جهات اتصال WhatsApp: آخر ظهور وحالة الاتصال ، صورة الملف الشخصي، الحالة.

إدارة إعدادات رسائل WhatsApp

يتيح واتساب للمستخدمين التحكم في إعدادات المراسلة وإدارتها داخل التطبيق.

يمكنك إيقاف تشغيل إيصالات قراءة WhatsApp الخاصة بك، والتي لن تسمح للمستلمين بمعرفة ما إذا كنت قد قرأت الرسائل أم لا.

بالإضافة إلى ذلك لن تتمكن من معرفة ما إذا كان المرسل قد قرأ رسائلك أم لا.

هذا الإعداد مفيد إذا كنت لا تريد أن تكون جهات اتصالك على WhatsApp على علم بوقت قراءة رسالة وعدم الرد في الوقت المحدد.

إليك كيفية القيام بذلك

قم بتشغيل WhatsApp على هاتفك الذكي.

اضغط على خيار القائمة ثلاثية النقاط المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

ثم حدد خيار الإعدادات من القائمة المنسدلة.

انتقل إلى علامة التبويب الخصوصية.

بعد ذلك قم بإيقاف تشغيل التبديل لإيصالات القراءة.