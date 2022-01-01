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خطوة مفاجئة من ماسك.. استطلاع بشأن التنحي عن إدارة تويتر

الإثنين 19 ديسمبر 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطوة مفاجئة من ماسك.. استطلاع بشأن التنحي عن إدارة تويتر



وكالات / سما /

فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة تويتر.

وأكد ماسك في تغريدة عبر حسابه اليوم الاثنين، أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع.

فيما رد على أحد الحسابات التابعة لقناة إخبارية محلية قائلاً "السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تيسلا والمالك الجديد لتويتر إلى انتقادات عدة منذ استحواذه على المنصة.

وأثار تعليق تويتر غير المسبوق لحسابات خمسة صحافيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم، اليوم الجمعة.

رسائل متضاربة

ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

وأعاد الحسابات التي كانت محظورة سابقاً من قبل الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترمب.

لكنه علق أيضاً رسالة كاني ويست بعد نشر عدة رسائل اعتبرت معادية للسامية، ورفض عودة منصة اليميني المتطرف أليكس جونز المؤمن بنظرية المؤامرة.

#إيلون ماسك #تويتر

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