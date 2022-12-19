بذريعة الأعياد: مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويوقدون شمعدانا داخله

الخليل / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، وأوقدوا شمعدانا داخل أروقته.

وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري ، إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا الحرم الابراهيمي، وأوقدوا شمعدانا، بذريعة الاحتفال بـ"عيد الأنوار" اليهودي.

وأضاف الجعبري، أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الحفر وتغيير معالم الحرم التاريخية خارجه، بتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، عدا عن منع رفع الأذان فيه عشرات الأوقات خلال الشهر الواحد.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعرقل وصول الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين الى الحرم بشكل مستمر، في محاولة لتهويده بالكامل.

يذكر أن المسجد الأقصى يشهد منذ يومين اقتحات واسعة من قبل المستوطنين بدعوة من جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، بذريعة الاحتفال بعيد "الأنوار" اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.