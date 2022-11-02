اليورو يرتفع بقوة فوق مستوي التكافؤ بسبب الضعف الكبير للدولار الأمريكي

يواصل اليورو في مكاسبه للأمام وقد اخترق خط التكافؤ بقوة في نهاية شهر أكتوبر للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر، ومع نهاية شهر نوفمبر سجل مكاسب شهرية بأكثر من 5% في أعلى ارتفاع شهري منذ سبتمبر 2010، يرجع أحد أسباب قوة العملة الموحدة الأخيرة إلى توقعات السوق برفع سعر الفائدة الأوروبية بشكل كبير ونظرة متشددة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع ديسمبر، ولكن ربما يكون السبب الأكبر هو ضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع عبر جميع العملات الرئيسية بعد صدور العديد من تقارير البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية مثل ضعف نمو أسعار المنازل وثقة المستهلك، والتي ساعدت على زيادة التكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيصبح أقل تشددًا وسيبطئ رفع أسعار الفائدة.

على مدار العام كان البنك الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد، مما تسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي هذا العام، وفي الآونة الأخيرة تزايدت الاحتمالات برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة اساس فقط في شهر ديسمبر، وعلى الرغم من أن تلك الاحتمالات كانت بمثابة ورقة ضغط على العملة الأمريكية إلا إنه من المهم حقًا هو متى سيتوقفون فعليًا عن رفع سعر الفائدة.

بالنسبة للبنك الاحتياطي الأمر كله يتعلق بالتضخم الذي لا يزال مرتفعا بعناد، وعلى الرغم من وجود علامات تدل على أنه من الممكن أن يكون التضخم قد بلغ ذروته، إلا أنه لم يكن هناك انخفاض ملموس حتى الآن، وإلى أن يكون هناك انخفاض ملموس لن يشير البنك الاحتياطي إلى سعر فائدة أقل، وهذا يعني أن خطة البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور لا تزال قائمة.

وإلى أن يغير البنك الاحتياطي الفيدرالي خطته، ما لم تكن البنوك المركزية الأخرى على استعداد للحفاظ على (أو زيادة) وتيرة رفع أسعار الفائدة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، فيجب أن يظل الدولار الأمريكي منتعشًا وسيكون اليورو تحت الضغط.

اليورو يحقق ارتفاع شهري بأكثر من 5%

على الرغم من أن المستثمرين قد فوجئوا بالانتعاش الحاد لليورو في سوق تداول العملات الأجنبية من أدنى مستوى له في 20 عامًا، إلا أنهم ما زالوا يشككون في دعم مكاسب اليورو.

ارتفع اليورو بأكثر من 5% مقابل الدولار على مدار شهر نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2010، بمساعدة عمليات بيع مكثفة للدولار بعد بوادر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ومع ذلك، يقول الكثير من الخبراء أنه من المشكوك فيه ما إذا كان اليورو يمكن أن يتعزز بشكل أكبر من تلقاء نفسه.

كان اليورو متقلبًا لفترة وجيزة بعد أنباء عن الوضع في روسيا وأوكرانيا حيث تعرض للبيع المكثف مع تصاعد الصراع، بينما قد يحصل اليورو على بعض الدعم إذا تجنبت أوروبا نقص الطاقة هذا الشتاء وظل البنك المركزي الأوروبي متشددًا، ولكن لا يزال المستثمرون بحاجة إلى التفكير في الآثار الاقتصادية الكلية للتضخم القياسي في المنطقة.

ما لم تكن هناك بيانات أخرى أقوى من المتوقع أو أخبار أكثر إيجابية عن وضع الطاقة، فقد يكون ارتفاع اليورو قد انتهى في الوقت الحالي، وعلى ما يبدو أنه من الصعب الحفاظ على الاتجاه الصعودي فوق 1.04 قبل نهاية العام.

انتعش اليورو الآن بنسبة 9% من أدنى مستوى له في 20 عامًا في سبتمبر بعد انخفاضه إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار في يوليو وسط مخاوف من أن أوروبا قد تواجه تقنين الطاقة في الشتاء، في حين أن المكاسب الأخيرة لليورو كانت مدفوعة إلى حد كبير بعمليات البيع المكثفة للدولار، فإن المستثمرين الذين دعوا في يوليو إلى إنهاء قوة الدولار يرغبون في رؤية الاتجاه يترسخ هذه المرة قبل الدخول في صفقة شراء لليورو.

ومع ذلك، أصبح المستثمرون أكثر حذرًا وعلى استعداد لانتظار إشارة أن الدولار قد بلغ ذروته، وهم على استعداد لتفويت النقاط المئوية الأولى من المكاسب مقابل اليورو أو العملات الأخرى مقابل الدولار.

ارتفاع رهانات رفع أسعار الفائدة الأوروبية مع بقاء التضخم في أرقام مزدوجة

تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 10% خلال شهر نوفمبر انخفاضًا من 10.6% في شهر أكتوبر، كان هذا أول سقوط للتضخم منذ ما يقرب من 18 شهرًا، ومع ذلك، مع استمرار المعدل خمسة أضعاف هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2%، يعتقد المتنبئون أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية عندما يجتمع مجلس إدارته القادم في 15 ديسمبر.

قام البنك المركزي الأوروبي بالفعل برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ويبلغ معدل الإيداع في منطقة اليورو حاليًا 1.5% بعد أن كان في المنطقة السلبية مؤخرًا في أغسطس من هذا العام.

أدى الانخفاض في أسعار الطاقة بالجملة الأوروبية جنبًا إلى جنب مع تخفيف اختناقات سلسلة التوريد إلى زيادة الآمال مؤخرًا في أن التضخم في منطقة اليورو بدأ في الانحسار، على الرغم من الزيادات في أسعار المواد الغذائية.

كما انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة على نطاق واسع في الأشهر الأخيرة على عكس المملكة المتحدة حيث استمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع، حيث سجلت المملكة المتحدة رقم تضخم بلغ 11.1% في العام حتى أكتوبر 2022 وهو أعلى مستوى في 41 عامًا.

يشترك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي في مناطقهم، لكل منها هدف تضخم طويل الأجل بنسبة 2%.

لماذا انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بشكل حاد خلال 2022؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية للانخفاض الحاد الأخير في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي: أولاً، بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت تكلفة الواردات بسبب ارتفاع أسعار السلع مما أدى إلى توسع كبير في العجز التجاري للاتحاد الأوروبي في السلع، ثانيًا، رفع سعر الفائدة الحالي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي مما أدي إلى اتساع سريع في فجوة أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة وأوروبا، ثالثًا، تخلف الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة من حيث آفاق النمو الاقتصادي التي يعكسها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.

الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي

لقد كانت السياسة النقدية للولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي، وتعتبر دورة تشديد البنك الاحتياطي خلال 2022 واحدة من أكثر الدورات عدوانية في التاريخ، لقد حقق ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2022 وحده في محاولة كبيرة لخفض التضخم.

كان عام 2022 عامًا منتصف المدة، لذا كان ارتفاع التضخم قضية سياسية أيضًا، كما أن البنك الاحتياطي الفيدرالي تفوق على البنوك المركزية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي على سياسته التشديدية، وعلى هذا النحو، اشترى المتداولون الدولار الأمريكي مقابل اليورو، حيث لا يزال فرق سعر الفائدة بين الاثنين من أكبر الفرق في الاقتصادات المتقدمة.

شروط تجارة السلع

احتلت شروط التبادل التجاري للسلع المرتبة الثانية كعامل مؤثر في سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي، بتعبير أدق أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى حدوث صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري، مما أثر على العملة الموحدة.

كما لو أن جائحة كوفيد 19 لم تكن كافية، عانت منطقة اليورو من صدمة طاقة إضافية من الحرب في أوكرانيا، فبعد غزو روسيا لأوكرانيا قفزت أسعار الطاقة في أوروبا إلى أعلى مستوياتها مما فرض ضغوطًا على العملة الموحدة والاقتصادات الأوروبية.