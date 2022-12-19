اجتماع موسع برئاسة الرئيس عباس والتنفيذية والمركزية و الحكومة

رام الله / سما /

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني واصل أبو يوسف، أن الرئيس محمود عباس سيترأس خلال الأيام المقبلة اجتماع لأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة.

وأوضح أبو يوسف في مقابلة لصوت فلسطين، أن الاجتماع سيناقش استمرار الجهود على كافة الصعد، للتأكيد على أهمية وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، من خلال حماية دولية ومن خلال محاكمة ومحاسبة الاحتلال.

وتابع أبو يوسف: "خلال الاجتماع سيتم بحث سبل الضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه".

وأردف: "سيتم مناقشة ما يجري في المسجد الاقصى المبارك، حيث أكدنا على أهمية المرابطة فيه للدفاع عنه أمام المستوطنين، مؤكدا أن المطلوب أن يكون هناك وقفة جادة بالمراجعة السياسية لوضع استراتيجية وخطة فلسطينية شاملة لمواجهة الوضع الجديد.