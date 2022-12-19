  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجتماع موسع برئاسة الرئيس عباس والتنفيذية والمركزية و الحكومة

الإثنين 19 ديسمبر 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع موسع برئاسة الرئيس عباس والتنفيذية والمركزية و الحكومة



رام الله / سما /

 أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني واصل أبو يوسف، أن الرئيس محمود عباس سيترأس خلال الأيام المقبلة اجتماع لأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة.

وأوضح أبو يوسف في مقابلة لصوت فلسطين، أن الاجتماع سيناقش استمرار الجهود على كافة الصعد، للتأكيد على أهمية وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، من خلال حماية دولية ومن خلال محاكمة ومحاسبة الاحتلال.

وتابع أبو يوسف: "خلال الاجتماع سيتم بحث سبل الضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه".

وأردف: "سيتم مناقشة ما يجري في المسجد الاقصى المبارك، حيث أكدنا على أهمية المرابطة فيه للدفاع عنه أمام المستوطنين، مؤكدا أن المطلوب أن يكون هناك وقفة جادة بالمراجعة السياسية لوضع استراتيجية وخطة فلسطينية شاملة لمواجهة الوضع الجديد.

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتوج ببطولة كأس العالم 2022

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

شاهد: إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية بداخلها عضو كنيست قرب جنين

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

جنرال إسرائيلي يتحدث عن "تهديدات وجودية" تحدق بـ"إسرائيل"

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ إسرائيلية وأميركية لمنع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة بشأن الأونروا

image_processing20221219-291924-3kpty4

استشهاد مقاوم من سرايا القدس متأثرًا بجروحه في جنين

273872353_1405234139933922_7162216137927003126_n

فيديو: اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين قرب جنين

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم