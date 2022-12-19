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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 19 ديسمبر 2022 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت أحرونوت": 

ميسي باللون الذهبي: النهائي الأكبر في التاريخ والأرجنتين بطلة العالم 
الساعة الرملية لنتنياهو: قانون تلو الآخر قبل تشكيل حكومة نتنياهو وغدا أو بعد غد سيعلن عن تشكيل الائتلاف 
شرطي يعتدي جنسيا على فتاة: قدمت شكوى في الشرطة وخلال اعادتها لمنزلها اعتدى عليها 
فقدان السيادة في بعض أحياء القدس الغربية  

* "معاريف": 

الليكود ضد المستشارة القانونية للحكومة التي ترعب سكان إسرائيل 
نائب المستشارة القانونية: المحاولات لإسكاتنا لن تجدي نفعا
عضو الكنيست الياهو ربيبو من الليكود قدم مشروع قانون لمنع رفع العلم الفلسطيني 
صلاح الحموري المبعد الى فرنسا: النضال لم ينتهِ بعد 
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتبر ابعاد الحموري أكبر إنجاز لها 
حراسة مشددة على بن غفير والسبب تهديدات "عرين الأسود" 

* "هآرتس": 

لقد فعلها ميسي بعد انتظار 36 عاما وأعاد الكأس للأرجنتين 
مونديال قطر الأضخم والأجمل على مر التاريخ 
ميسي: كنت أعلم ان الله سيمنحني الكأس 
عميرة هاس: إبعاد صلاح الحموري رسالة للفلسطينيين "الطاعة أو فقدان وضعهم المدني" 
اورلي نوي: ارفعوا الأعلام الفلسطينية احتجاجا على تشكيل هذه الحكومة 
آفي جورفنكل: كيف يدعي جدعون ساعر انه ليبرالي ويدعم العنصرية الدائمة ضد الفلسطينيين

#الصحف الإسرائيلية

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