رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

ميسي باللون الذهبي: النهائي الأكبر في التاريخ والأرجنتين بطلة العالم

الساعة الرملية لنتنياهو: قانون تلو الآخر قبل تشكيل حكومة نتنياهو وغدا أو بعد غد سيعلن عن تشكيل الائتلاف

شرطي يعتدي جنسيا على فتاة: قدمت شكوى في الشرطة وخلال اعادتها لمنزلها اعتدى عليها

فقدان السيادة في بعض أحياء القدس الغربية

* "معاريف":

الليكود ضد المستشارة القانونية للحكومة التي ترعب سكان إسرائيل

نائب المستشارة القانونية: المحاولات لإسكاتنا لن تجدي نفعا

عضو الكنيست الياهو ربيبو من الليكود قدم مشروع قانون لمنع رفع العلم الفلسطيني

صلاح الحموري المبعد الى فرنسا: النضال لم ينتهِ بعد

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتبر ابعاد الحموري أكبر إنجاز لها

حراسة مشددة على بن غفير والسبب تهديدات "عرين الأسود"

* "هآرتس":

لقد فعلها ميسي بعد انتظار 36 عاما وأعاد الكأس للأرجنتين

مونديال قطر الأضخم والأجمل على مر التاريخ

ميسي: كنت أعلم ان الله سيمنحني الكأس

عميرة هاس: إبعاد صلاح الحموري رسالة للفلسطينيين "الطاعة أو فقدان وضعهم المدني"

اورلي نوي: ارفعوا الأعلام الفلسطينية احتجاجا على تشكيل هذه الحكومة

آفي جورفنكل: كيف يدعي جدعون ساعر انه ليبرالي ويدعم العنصرية الدائمة ضد الفلسطينيين