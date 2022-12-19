فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الاثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
ميسي باللون الذهبي: النهائي الأكبر في التاريخ والأرجنتين بطلة العالم
الساعة الرملية لنتنياهو: قانون تلو الآخر قبل تشكيل حكومة نتنياهو وغدا أو بعد غد سيعلن عن تشكيل الائتلاف
شرطي يعتدي جنسيا على فتاة: قدمت شكوى في الشرطة وخلال اعادتها لمنزلها اعتدى عليها
فقدان السيادة في بعض أحياء القدس الغربية
* "معاريف":
الليكود ضد المستشارة القانونية للحكومة التي ترعب سكان إسرائيل
نائب المستشارة القانونية: المحاولات لإسكاتنا لن تجدي نفعا
عضو الكنيست الياهو ربيبو من الليكود قدم مشروع قانون لمنع رفع العلم الفلسطيني
صلاح الحموري المبعد الى فرنسا: النضال لم ينتهِ بعد
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتبر ابعاد الحموري أكبر إنجاز لها
حراسة مشددة على بن غفير والسبب تهديدات "عرين الأسود"
* "هآرتس":
لقد فعلها ميسي بعد انتظار 36 عاما وأعاد الكأس للأرجنتين
مونديال قطر الأضخم والأجمل على مر التاريخ
ميسي: كنت أعلم ان الله سيمنحني الكأس
عميرة هاس: إبعاد صلاح الحموري رسالة للفلسطينيين "الطاعة أو فقدان وضعهم المدني"
اورلي نوي: ارفعوا الأعلام الفلسطينية احتجاجا على تشكيل هذه الحكومة
آفي جورفنكل: كيف يدعي جدعون ساعر انه ليبرالي ويدعم العنصرية الدائمة ضد الفلسطينيين