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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم زوجة أسير

الإثنين 19 ديسمبر 2022 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم زوجة أسير.

وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت المواطنة نهال محمد ربعي (36 عاما) وهي زوجة الأسير بلال اليتيم، والطالبين في الثانوية العامة عبد الله إبراهيم دعاجنة، وموسى إبراهيم أبو قبيطة.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسيرين إمام وأيمن محمد العواودة في بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت شقيقهم الثالث أسامة بعد تفتيش وتكسير محتويات منزلهم.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ودورا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال #الخليل

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