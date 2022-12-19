رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على إصابة مواطنين برصاص الاحتلال واقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك.

كما أبرزت الصحف الثلاث تتويج الأرجنتين بكأس العالم، وتهنئة الرئيس محمود عباس لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بالنجاح الباهر في استضافة مونديال قطر 2022.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- إصابات واعتقالات في الضفة ومستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للأقصى

- الرئيس يهنئ أمير قطر بنجاح بلاده الباهر في استضافة مونديال 2022

- الرئيس خلال اتصال مع رئيس وزراء ماليزيا: حريصون على تعزيز علاقاتنا ونثمن دعمكم للقضية الفلسطينية

- سفير فلسطين يسلم رسالة خطية من الرئيس إلى أمير الكويت

- اشتية: الاحتلال ومستوطنوه يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

- تدهور خطير على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد

- تشييع جثامين شهداء لقمة العيش في غزة

- الاحتلال يبعد الأسير المحامي صالح الحموري إلى فرنسا

- السفير الأميركي لدى إسرائيل: سنعيد فتح القنصلية في القدس

- "الإذاعة والتلفزيون" توقع اتفاقية بث مراسم عيد الميلاد المجيد

- الاحتلال يحكم على أسير من قباطية بالسجن المؤبد و32 عاما ومليوني شيقل

* "الأيام":

- إصابات خلال التصدي لاقتحام الاحتلال مخيم عسكر عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

- الأرجنتين تتوج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها

- الاحتلال يقرر هدك منزل الشهيد الجعبري بالخليل

- الرئيس يهنئ أمير قطر بنجاح بلاده في استضافة مونديال 2022

- تشييع حاشد للشهيدين الشقيقين مطير في مخيم قلنديا

- أميركا تدعو للتحقيق في استشهاد الشقيقين مطير

- تدهور خطير على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد

- السفير الأميركي: سنعيد فتح القنصلية بالقدس للتواصل مع الجانب الفلسطيني

- غزة: تشييع جثامين ثمانية من ضحايا غرق قوارب الهجرة

- الاحتلال يبعد ابن القدس صلاح الحموري إلى فرنسا

- كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين باتجاه بحر الشرق

- الكشف عن اختراق جديد لقاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في النقب

* "القدس":

- الرئيس يهنى أمير قطر بنجاح بلاده الباهر في استضافة مونديال 2022

- المستوطنون يقتحمون "الأقصى" بقيادة موشي فوغيل ويشعلون الشمعدان في ساحة الغزالي

- تدهور خطير على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد

- إبعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا

- قطر تحتفل باليوم الوطني للدولة واختتام كأس العالم

- المؤبد وغرامة مليونا شيقل بحق أسير من قباطية

- مستوطنون يقتحمون موقعا جنوب جنين

- السفير الأميركي لدى تل أبيب: سنعيد فتح القنصلية الفلسطينية في القدس