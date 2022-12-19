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بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين 19 ديسمبر 2022 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح الإثنين، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار اليهودي".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

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