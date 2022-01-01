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إيران تعلن اعتقال أعضاء خلية تجسس تابعة للموساد

الإثنين 19 ديسمبر 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال أعضاء خلية تجسس تابعة للموساد



القدس المحتلة / سما /

 قالت وزارة الأمن الإيرانية إنها اعتقلت أعضاء خلية "تجسس"، زاعمة أنها تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" المحلية.

وذكرت الوكالة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال "تخريبية" في الصناعات الدفاعية الإيرانية من خلال إنشاء شركات مزيفة وتسويق أمني.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

كما اتهمت طهران مؤخرا المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها إيران عقب وفاة مهسا أميني والتخطيط لإثارتها.

أحكام بالإعدام

وأصدر القضاء الإيراني في تشرين الثاني الماضي، حكماً بإعدام 4 أشخاص بتهمة التعاون مع "الموساد" الإسرائيلي، وتنفيذ عمليات خطف.
 

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