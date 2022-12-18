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جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد محمد الجعبري

الأحد 18 ديسمبر 2022 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد محمد الجعبري



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الأحد، قراره بهدم منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاما)، الذي استشهد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان مقتضب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره مساء الأحد، وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه تقرر منح العائلة تقديم اعتراض على القرار.

وكان الجعبري قد استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة صعبة.

وفي الثلاثين من من تشرين الأول/ أكتوبر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

وأغلقت قوات الاحتلال حينها، مداخل مدينة الخليل كافة والطريق المؤدي إلى منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة " كريات أربع"ـ فيم اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط المسجد الإبراهيمي وسط المدينة، بالتزامن مع ذلك.

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