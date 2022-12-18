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إصابات واعتقال مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في فقوعة

الأحد 18 ديسمبر 2022 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقال مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في فقوعة



جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل اثنان، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر أمنية،، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فقوعة واعتقلت الشابين نديم عرسان أبو سلامة، ومحمد ناصر أبو سلامة، كما اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت المصادر أن مواجهات أخرى اندلعت على دوار بلدة عرابة، ودوار قرية عنزة جنوبا، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط عدة بلدات وقرى بالمحافظة.

#اصابات #الاحتلال

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